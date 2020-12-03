Предпринимателей в Бишкеке попросили организовать продажу масок перед входом

Предпринимателей Бишкека попросили организовать продажу масок перед входом в торговые центры. Об этом на встрече вице-мэра Айжан Чыныбаевой с бизнес-сообществом сказал гендиректор строительной компании Тимур Файзиев.

Он отметил, что зачастую посетители не могут приобрести маску перед входом в торговый центр или другой объект. «Конечно, просьбы сотрудников надеть маску будут вызывать агрессию. Потому что возникает проблема, где ее купить. Значит, бизнесменам надо продавать перед входом», — предложил он.

Вице-мэр согласилась с замечанием. Айжан Чыныбаева привела в пример кинотеатры, где продают средства индивидуальной защиты по себестоимости. «Хотелось бы обратиться к предпринимателям продавать так же. А бывает, что на входе реализуют дорогие маски или в несколько раз дороже», — отметила она.