Кража невесты в Бишкеке. Потерпевшую заставили подписать соглашение о примирении

Девушку, украденную замуж в Иссык-Кульскую область обманом, заставили подписать соглашение о примирении сторон. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Дуйшеналиев.

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По его словам, потерпевшую постоянно беспокоят и просят отказаться от претензий к мужчине, который украл ее.

«Во время судебного заседания девушка подтвердила свои показания о том, что ее обманным путем посадили в машину и принудительно отвезли в Иссык-Кульскую область. Там жених совершил с ней обряд нике. Сначала она отказывалась выходить замуж, но потом под давлением родственников мужчины дала согласие. Девушке всего 19 лет, и она юридически не подкована. Родственники обвиняемого обманом заставили подписать ее соглашение о примирении, не разъяснив права. Адвоката при этом не было», — сказал Агзам Дуйшеналиев.

В Бишкеке 21-летнюю девушку украли замуж и увезли в Тюпский район Иссык-Кульской области. Родные потерпевшей долго не могли ее найти. В итоге милиция задержала троих подозреваемых. Несостоявшегося жениха заключили в СИЗО-1, его родственников отпустили под домашний арест.