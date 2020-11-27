Экс-акима Октябрьского района Константина Куценко отпустили под домашний арест

Экс-акима Октябрьского района столицы Константина Куценко отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Мера пресечения действует до 11 января 2021 года.

В суде редакции подтвердили эту информацию.

Напомним, что бывший аким Константин Куценко освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Его задержали по подозрению в коррупции. Ранее ГСБЭП выявила коррупционную схему по выводу и смене собственника земельного участка. Земля находилась под арестом и подлежала конфискации по приговору суда.