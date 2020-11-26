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Общество

The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Список субъективный

The New York Times представила список 25 величайших актеров XXI века.

Авторы топ-25 — кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт — отмечают, что он субъективен, ведь не существует формулы выбора лучших. Они также предупреждают, что список может показаться скандальным из-за некоторых упущений.

Первую строчку рейтинга занял Дензел Вашингтон. «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. Он также блестяще играет обычных парней», — сообщил Энтони Скотт.

Второе место досталось французской актрисе Изабель Юппер («Пианистка», «Она»), а замыкает тройку лидеров Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии с тремя «Оскарами» за главную мужскую роль.

В десятке также Киану Ривз, Николь Кидман, Сирша Ронан, Сон Кан-хо, Тони Сервилло, Чжао Тао, Виола Дэвис.

Далее идут Джулианна Мур, Хоакин Феникс, Тильда Суинтон, Оскар Айзек, Майкл Б. Джордан, Ким Мин-хи, Элфри Вудард, Уиллем Дефо, Уэс Стьюди, Роб Морган, Катрин Денев, Мелисса Маккарти, Махершала Али, Соня Брага, Гаэль Гарсиа Берналь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174580/
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