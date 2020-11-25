Освобождение Батукаева. Показания дает Аида Салянова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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На процессе приступили к допросу обвиняемой.

Адвокат спросила, отпустила бы Салянова кримавторитета в случае, если бы занимала сейчас должность генпрокурора.

«Когда я возглавляла надзорный орган, вопрос об освобождении Азиза Батукаева не стоял. Я узнала об этом уже после его освобождения. Но, допустим, если бы сейчас сложилась такая ситуация, если бы мне прокуроры сказали, что освобождение будет законным, для этого есть медицинские заключения и представление ГСИН, я не стала бы препятствовать этому. Он должен был быть освобожден по закону», — ответила Аида Салянова.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.