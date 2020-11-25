Количество случаев семейного насилия во время пандемии выросло на 60 процентов

За все месяцы карантина из-за коронавируса количество случаев семейного и гендерного насилия выросло на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили на конференции «Борьба с гендерным и семейным насилием во время пандемии COVID-19».

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Отмечается, что более 1 тысячи 500 жертвам насилия оказали социальную и психологическую поддержку со стороны организаций гражданского общества в рамках проекта «Жигердуу жарандар».

В рамках грантов USAID 11 организаций гражданского общества смогли обеспечить убежищем, пакетами гигиенических средств, продуктовыми наборами, финансовой помощью, а также оказать психологическую поддержку жертвам семейного насилия и членам уязвимых семей.

«На протяжении последующих четырех лет USAID в рамках проекта «Жигердуу жарандар» будет и дальше поддерживать усилия гражданского общества и правительства, направленные на улучшение доступа кыргызстанцев к возможностям соцподдержки и правовым услугам, особенно для жертв гендерного и семейного насилия», — сказала на конференции и. о. директора миссии USAID в Кыргызстане Алдер Бартлетт.

С июня этого года 3 из 11 организаций гражданского общества помогли 776 лицам и 136 уязвимым семьям.