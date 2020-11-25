Уже точно. Кинотеатры и фудкорты открывают с 1 декабря

Кинотеатры в Бишкеке начнут работать с 1 декабря. Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

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По его словам, все ограничения снимаются, однако школы и детсады пока будут работать в онлайн-режиме.

«На остальные виды деятельности, в том числе на кинотеатры, ограничения снимаются. Кстати, фудкорты тоже начнут работать. Сейчас мы меняем постановление правительства. Супермаркеты также начнут работать в штатном режиме, ограничений по времени не будет. Для тойкана и ресторанов разработали отдельный алгоритм, бизнес должен дышать», — сказал чиновник.

Отметим, что вопрос открытия кинотеатров стоит уже не первый день. Из-за распространения COVID-19 в республике эти заведения были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.