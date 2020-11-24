В новом проекте Конституции явно прослеживается авторитарный признак. Об этом говорится в сравнении трех редакций Основного закона страны, проведенном инициативной группой юристов «В рамках закона».

Юристы сравнили Конституции от 8 ноября 2006 года, действующую редакцию и инициированную депутатами 17 ноября 2020-го и представили свои выводы и комментарии.

По их мнению, разделы, посвященные правам и свободам человека, существенно изменены и во многом схожи с редакцией Конституции от 8 ноября 2006 года. «В новом проекте увеличиваются субъекты законодательной инициативы. Теперь у Конституционного и Верховного судов и лично у главы правительства есть возможность инициировать любой закон», — говорят эксперты.

Они заметили, что в новой редакции убраны важные пункты:

— запрет на изменение государственных границ в период чрезвычайного положения;

— в случае досрочных выборов президента предельный срок для их проведения не установлен. Сейчас это 45 дней;

— председателями комитетов по вопросам бюджета и правопорядка Жогорку Кенеша должны быть представители парламентской оппозиции;

— парламент только заслушивает отчеты об исполнении государственного бюджета, а не утверждает их.

Инициативная группа юристов заметила, что президент в новом проекте Конституции может инициировать внеочередное заседание Жогорку Кенеша и его законопроекты рассматривают во внеочередном порядке.

При сравнении трех версий Конституции в новом проекте явно прослеживается авторитарный признак. Инициативная группа юристов «В рамках закона»

Юристы подчеркивают, что президент в новом проекте Конституции буквально стирает грань и равновесие между ветвями власти, забирая «львиный пакет» полномочий и привилегий, но оставаясь практически неуязвимым и безответственным.

«Если в действующей редакции Конституции правительство отвечало перед Жогорку Кенешем и была возможность выразить вопрос о недоверии, в предлагаемой редакции такой возможности нет», — сказали они.

Еще одна особенность нового Основного закона: в случае неудовлетворительной работы правительства, возглавляемого президентом, только оно и его глава уходят в отставку, а президент — нет, хотя именно он руководит исполнительной ветвью власти.

Юристы отметили, что в новом проекте полномочия премьер-министра отсутствуют вовсе.

«Существенным изменением в судебной ветви власти является преобразование Конституционной палаты Верховного суда в Конституционный суд. Ее роль и полномочия также изменяются», — добавляет инициативная группа.

У президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда появилась возможность получать у судей Конституционного суда официальное толкование Основного закона. «Ранее такой возможности не было. Возникает вопрос в целесообразности таких полномочий. Ведь Конституция должна быть ясной в понимании для всех и не нуждающейся в официальном толковании», — убеждены эксперты.

Другое «новое» полномочие у судей Конституционного суда — это «разрешать дела о соответствии Конституции, законам и иным нормативным правовым актам».

«Формулировка «разрешать дела» слишком общая и не дает нужной конкретики: какие дела? Разрешение таких дел ведет к признанию неконституционным нормативного правового акта или нет?» — комментируют авторы.

Самыми спорными «новыми» полномочиями Конституционного суда, по мнению юристов, являются следующие:

— разрешает споры о компетенции между ветвями государственной власти;

— дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.

«Аналогична позиция относительно слов «разрешает споры». Конституционный суд не может выступать медиатором между ветвями власти. Правовую оценку законности действия/бездействия должностных лиц государственных ветвей власти должны давать правоохранительные органы (органы следствия, судебные), а не судьи, которые должны рассматривать исключительно вопросы конституционности», — говорится в результатах анализа.

Существенным условием для обращения в Конституционный суд становится исчерпание всех внутригосударственных средств судебной защиты.

«Данное условие создает некое «сито», которое возможно пройти, только если заявители попробовали обратиться в суды общей юрисдикции или иные правоохранительные органы за защитой нарушенных прав и исчерпали там все правовые возможности. Неужели президент и другие субъекты государственной власти также будут проходить все эти процедуры? Если нет, то принцип равенства всех перед законом и судом нарушается», — заключила инициативная группа юристов.