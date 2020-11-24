Сбой системы. В айыл окмоту Ат-Баши объяснили закупку «пукрыр» и «апврпваолрва»

Размещение объявления о закупке «пукрыр» и «апврпваолрва» за 4,4 миллиона сомов айыл окмоту Ат-Баши объяснил сбоем в системе электронных закупок.

«На портале периодически происходит сбой в системе ЭГЗ, в связи с этим тендер автоматически и ошибочно опубликован на портале. Данный тендер отменен», — отметили в айыл окмоту.

Накануне на сайте появилось объявление, что айыл окмоту хочет купить «апврпваолрва» с не менее загадочным наименованием лота «ПУКРЫР», адресом и местом работ «АРИВАРТОТ» и сроком выполнения работ «ВАТВКТКВТ».