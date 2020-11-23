Горожане просят суд запретить выдачу разрешений на основании ПДП

Горожане подали ходатайство о запрете Градостроительному совету, Бишкекглавархитектуре и мэрии столицы утверждать проекты застройки, подготовку и выдачу разрешительных документов на проектирование и строительство объектов на основании ПДП. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе горожан.

В ходатайстве они отмечают, что реализация ПДП, утвержденного оспариваемым в суде постановлением БГК, выдача разрешительных документов и само строительство сделают невозможным исполнение суда в случае удовлетворения иска.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.