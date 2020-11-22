Вечер памяти Михаила Жванецкого прошел в Бишкеке

В Бишкеке прошел вечер памяти российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Он скончался в реанимации 6 ноября в Москве на 87-м году жизни. Говорят, лучшее, что можно сделать, провожая человека в последний путь, это поговорить о нем.

К сожалению, нынешняя ситуация не позволила пригласить на вечер всех желающих. В камерной обстановке собрались друзья, коллеги, поклонники Gala-театра. Актеры под руководством Галины Кетовой решили поговорить о Михаиле Жванецком, напомнить бишкекчанам, а некоторым и открыть творчество сатирика.

«Юмор объединяет. Особенно в такое время, когда мы «засиделись». Приятно было посмеяться, пообщаться, встретить знакомых, которых давно не видел», — отметил участник вечера актер Тимур Анваров.

«Когда читаешь Жванецкого, обращаешь внимание на его великолепное чувство языка. Это же удивительно, как он мог играть словами. Его не стало, но его афоризмы будут жить вечно. Одни из моих любимых — «В историю трудно войти, но легко вляпаться», «Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве», «Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья», — вспомнила писателя гостья вечера Светлана.

Хотя многие произведения зрители слышали уже не один раз, но в исполнении молодых актеров они звучали по-новому.

«Пришли люди, которые способны воспринять шутки Жванецкого. И здорово, что много сегодня молодежи, которая тоже оценила и поняла его юмор. Его творчество всеобъемлющее. Есть, конечно, и то, чего молодые люди не понимают. Но многое им близко и понятно. Это такое своебразное сближение поколений. Они прониклись, поняли, прочувствовали, теперь понесут все это в свою компанию», — отметила Галина Кетова.

Вечер памяти закончился, а зрители, соскучившиеся по культурным событиям, уже интересовались, когда же Gala-театр вновь соберет своих друзей. Актеры обещали: как можно скорее.