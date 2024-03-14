20:12
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Общество

Для самых маленьких. Русский театр драмы запускает новый формат

В государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова начинает свою работу «Бэби театр» для самых маленьких зрителей от одного года до четырех лет. Об этом сообщили в театре.

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка, на которой будут идти спектакли только для самых маленьких зрителей. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками», — рассказали в театре. 

29, 30 и 31 марта состоится премьера спектакля для маленьких зрителей — сказка на подушках «Мечта».

Его создают режиссер и художник из Москвы Кристина Ильинова и Татьяна Астанкова.

«Маленькие зрители отправятся в лесное приключение. Увидят и услышат, как просыпается природа. Узнают, что такое день и почему приходит ночь. Прочувствуют в звуках и атмосфере пробуждение природы. Познакомятся с временами года, насекомыми, лесными животными и птицами. Вместе с актерами соберут грибочки для ежика и орехи для белки. И помогут маленькой гусенице исполнить ее мечту!» — добавили в театре.

Представления безопасны для детей, на них не будет ничего бьющегося, стеклянного, колющегося, пугающих детей затемнений и громких звуков. Родители могут присутствовать на спектакле, но им придется снимать обувь. «Они могут ползать вместе с детьми или сидеть на зрительских местах и снимать чадо на телефон. Важно не забывать, что ребенок считывает то, что нравится его маме», — добавили в русской драме.

Начало сеансов в 11.00 и в 15.00, продолжительность спектакля — 35-40 минут. Без антракта.
Жанр — сказка. Стоимость билетов — 500 сомов, приобретаются на каждого входящего независимо от возраста. Количество зрителей в зале — не более 30 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289044/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакли
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
В Русском театре драмы назревает скандал: на худрука пожаловались за репертуар
В Бишкеке сорвали спектакль «Щелкунчик»
Афиша Бишкека на неделю: премьеры спектаклей, музыка из мультфильмов и выставки
Афиша Бишкека на неделю: «Три поросенка», Хэллоуин и музыка кыргызского кино
В Русском театре драмы рассказали о причинах пожара
Чуйский областной театр сменил название и готовится к открытию нового сезона
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:55
В Бишкеке задержан закладчик наркотиков
19:44
Назначены досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ошскому округу
19:36
Для самых маленьких. Русский театр драмы запускает новый формат
19:24
В ГУВД прокомментировали аварию с участием сына Азимбека Бекназарова