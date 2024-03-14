Для самых маленьких. Русский театр драмы запускает новый формат

В государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова начинает свою работу «Бэби театр» для самых маленьких зрителей от одного года до четырех лет. Об этом сообщили в театре.

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка, на которой будут идти спектакли только для самых маленьких зрителей. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками», — рассказали в театре.

29, 30 и 31 марта состоится премьера спектакля для маленьких зрителей — сказка на подушках «Мечта».

Его создают режиссер и художник из Москвы Кристина Ильинова и Татьяна Астанкова.

«Маленькие зрители отправятся в лесное приключение. Увидят и услышат, как просыпается природа. Узнают, что такое день и почему приходит ночь. Прочувствуют в звуках и атмосфере пробуждение природы. Познакомятся с временами года, насекомыми, лесными животными и птицами. Вместе с актерами соберут грибочки для ежика и орехи для белки. И помогут маленькой гусенице исполнить ее мечту!» — добавили в театре.

Представления безопасны для детей, на них не будет ничего бьющегося, стеклянного, колющегося, пугающих детей затемнений и громких звуков. Родители могут присутствовать на спектакле, но им придется снимать обувь. «Они могут ползать вместе с детьми или сидеть на зрительских местах и снимать чадо на телефон. Важно не забывать, что ребенок считывает то, что нравится его маме», — добавили в русской драме.

Начало сеансов в 11.00 и в 15.00, продолжительность спектакля — 35-40 минут. Без антракта.

Жанр — сказка. Стоимость билетов — 500 сомов, приобретаются на каждого входящего независимо от возраста. Количество зрителей в зале — не более 30 человек.