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Общество

Посольство США провело конкурс американской песни. Объявлены победители

Объявлены победители конкурса американской песни — 2020. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Кыргызстане.

Уточняется, что в конкурсе участвовало более 700 учащихся средних школ и студентов со всей КР. В состав жюри вошли представитель Минобразования, профессиональный певец Мирбек Атабеков, американский исполнитель Бен Райт из музыкальной группы Henhouse Prowlers и сотрудник посольства США.

Первое место заняла студентка Международного университета Центральной Азии Нурайым Нургазиева. Она исполнила песню I Got You (I Feel Good) Джеймса Брауна. Девушка до сих пор не может поверить в свою победу.

«Конкурс американской песни стал невероятной возможностью победить мои страхи и выйти на сцену. Большое спасибо организаторам конкурса и всем, кто меня поддерживал. Я хочу сказать одно: никогда не бойтесь делать что-то новое и всегда стремитесь к своей мечте», — сказала Нурайым Нургазиева.

Второе место заняла студентка Американского университета Центральной Азии Айзана Усупбаева. Она спела песню Fallin Алиши Киз.

Третье место заняла Изат Замирбек кызы. Она спела Jailhouse Rock Элвиса Пресли.

Среди школьников первенство досталось Айдане Нурлановой, которая выступила с Fly Me to the Moon Фрэнка Синатры. Второе место среди школьников взяла Уланса Толобек кызы. Она ученица 11-го класса школы № 2 имени Валерия Чкалова в Нарыне. Она выступила с песней This is me.

Призер третьего места — Айжамал Мукашова, исполнившая Can’t Take My Eyes off You Фрэнки Валли. Она также является ученицей 11-го класса школы № 2 имени Валерия Чкалова в Нарыне.

С 2014 года посольство США ежегодно проводит конкурсы американской песни в партнерстве с общественным фондом «Фонд Sun People». Цель — стимулировать учащихся средних школ и университетов овладевать английским языком и узнавать больше об искусстве и культуре США через исполнение песен известных исполнителей на английском языке. В этом году конкурс впервые проводился в виртуальном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173988/
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