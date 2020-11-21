ЦИК утвердила уполномоченных представителей кандидатов в президенты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила уполномоченных представителей кандидатов в президенты. Такое решение принято сегодня во время заседания ЦИК.

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Уточняется, что члены Центризбиркома утвердили уполномоченных четырех кандидатов в президенты — Имамидина Ташова, Бакыта Романова, Жамбылбека Камчиева, а также Мирлана Калыбекова.

Кроме того, члены избирательной комиссии отменили регистрацию упономоченного кандидата Элеоноры Турдубековой.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.