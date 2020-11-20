МВД. Допросы депутатов парламента не связаны с критикой конституционной реформы

В МВД объяснили причины, по которым в следственную службу были вызваны депутаты парламента Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Эмиль Токтошев и Мирлан Жеенчороев. В министерстве уточняют, что их допрос связан не с политикой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что повестки парламентариям выданы в связи с расследуемым уголовным делом о событиях 5-6 октября.

«В ряде информационных агентств были опубликованы обращения некоторых общественных организаций по поводу вызова на допрос в МВД депутатов парламента. Активисты называют действия правоохранительных органов давлением на законодательную ветвь власти, а именно на тех народных избранников, которые имеют противоположное мнение о Конституции, даты выборов в парламент и президента. В этой связи Министерство внутренних дел заявляет, что в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября. В рамках досудебного производства следователям необходимо допросить в качестве свидетелей ряд граждан, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, общественные деятели, а также депутаты парламента», — сообщили в МВД.

В МВД заявляют, что из-за тайны следствия пока не могут раскрыть подробности уголовного дела.

«Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой, это неуместно и неправильно. Напоминаем, что органы внутренних дел всегда были и остаются вне политики», — отмечают в МВД.

Напомним, ранее в МВД были вызваны на допрос четверо депутатов парламента — Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Эмиль Токтошев и Мирлан Жеенчороев. Пришедшие на их имена повестки были опубликованы в соцсетях. Правозащитники связали это с политической позицией депутатов и призвали правоохранителей прекратить давление на парламентариев.