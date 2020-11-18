Открылась онлайн-выставка к 140-летию поэта Александра Блока

Открылась онлайн-выставка «Сын гармонии, поэт», посвященная 140-летию со дня рождения русского поэта Александра Блока. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, экспозиция содержит материалы, связанные с талантливым литератором, прочно вошедшим в историю и культуру России. Среди экспонатов автографы рукописей, портреты и фотоматериалы конца XIX — начала XX веков.

Выставка организована Международным институтом образования и развития, а также институтом гуманитарного образования и тестирования Москвы. Она продлится до 31 декабря 2020 года.