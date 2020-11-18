В селе Ак-Олон Тонского района построят детский сад на 100 мест

В селе Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской области построят детский сад на 100 мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер на строительство объявила дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития. На эти цели она планирует потратить 58 миллионов 995 тысяч 441 сом.

Отмечается, что расчеты заявок необходимо составить согласно новой сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в КР с раскладкой затрат на материалы (ресурсы) и другие расходы, согласно требованиям КРЕР (Кыргызские республиканские единичные расценки) 2016 года.