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Общество

В селе Ак-Олон Тонского района построят детский сад на 100 мест

В селе Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской области построят детский сад на 100 мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер на строительство объявила дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития. На эти цели она планирует потратить 58 миллионов 995 тысяч 441 сом.

Отмечается, что расчеты заявок необходимо составить согласно новой сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в КР с раскладкой затрат на материалы (ресурсы) и другие расходы, согласно требованиям КРЕР (Кыргызские республиканские единичные расценки) 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173423/
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