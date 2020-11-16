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Общество

Электронные дневники. По факту лоббирования частной компании возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями начальника столичного управления образования. Об этом 24.kg сообщил разработчик системы «Кундолук» Сагындык Балтабаев.

По его словам, он обратился с заявлением в Финпол, поскольку считает, что глава управления Эльмира Иманалиева лоббировала интересы ОсОО «Интеллектуальные системы безопасности». «Они под видом бесплатного оказания услуг без проведения тендера внедрили в школах приложение «ЭлМектеп» и требуют за подключение деньги. При этом это обычные посредники, а не разработчики. Реальный разработчик — ООО «Инноват», зарегистрированный в РФ, что является фактором риска для безопасности персональных данных родителей и детей», — сказал Сагындык Балтабаев.

«По словам следователя, управление расторгло договор с «ЭлМектеп» 30 сентября. К сожалению, многие директора школ не знают об этом», — добавил он.

Отметим, что пользователи «ЭлМектеп» оплачивают за доступ к приложению сотовым операторам по 20 сомов в месяц. Без оплаты дневник не работает.

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«Подключение к приложению добровольное. Никакого лоббирования не было. Мы предоставляем школам «личный кабинет», такой же «кабинет» предлагали и управлению образования, чтобы там могли получать из школ цифровые данные, отчеты. Он полностью бесплатный. Передача «кабинета» на сегодня еще не осуществлена. Другим районо мы также предоставляем такой доступ», — пояснил 24.kg директор компании «ЭлМектеп» Азамат Жакыпов и добавил, что они выступают за здоровую конкуренцию.

В Минобразования ранее подчеркнули, что администрация каждой школы совместно с родителями сами выбирают частные компании, внедряющие электронные дневники. При этом чиновники работают над внедрением бесплатной системы.

Эльмира Иманалиева пообещала прокомментировать вопрос позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173168/
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