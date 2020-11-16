Суд отстранил от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов

Свердловский районный суд Бишкека временно отстранил Рысгуль Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его данным, решение принято следственным судьей по ходатайству следователя ГУВД Бишкека по заявлению бывшего председателя федерации Мирбека Асанакунова.

Эльдар Таджибаев считает, что освобождение Рысгуль Бабаевой от занимаемой должности является фактом вмешательства правоохранительных органов во внутрипрофсоюзную деятельность и связано с лоббированием группой депутатов Жогорку Кенеша нового законопроекта о профессиональных союзах.

«Этим документом предлагается практически все властные полномочия сконцентрировать в руках председателя Федерации профсоюзов, установив единоличную форму управления и полный иммунитет руководителя федерации. При этом полностью исключаются принципы демократизма и коллегиальности принятия решений. В случае принятия закона, работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения. Профсоюзы лишаются права самостоятельно определять организационную структуру, формы и виды объединений, условия численности членов профсоюзов, право устанавливать свои органы управления, сроки их выборности и другие. Все эти вопросы должны регламентироваться уставами профсоюзов, однако прописаны в законопроекте, чтобы загнать их в жесткие рамки», — отметил Эльдар Таджибаев.

Профсоюзы также обращают внимание, что проект закона противоречит конвенциям Международной организации труда № 87, 98 и 144, Конституции, Трудовому кодексу КР, закону о профессиональных союзах. Из-за нарушения конвенций Кыргызстану грозит лишение статуса ВСП+, предусматривающего право беспошлинной реализации различной продукции в страны Евросоюза.

«Необходимо отметить, что во время общественного обсуждения проекта закона и позже, в адрес инициаторов поступило множество возражений и замечаний от различных организаций, профсоюзов, общественных объединений, неправительственных организаций, международных объединений. В том числе имеется отрицательное заключение правительства КР, а также Международной организации труда. Профсоюзы Кыргызстана предложили свои поправки и свою редакцию, однако эти предложения практически не были приняты во внимание. Профсоюзы требуют отзыва антинародного антиконституционного законопроекта, иначе намерены начать массовые акции протеста», — заключил Эльдар Таджибаев.