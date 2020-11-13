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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Певец Кайрат Кыргыз хочет баллотироваться в президенты

Певец Кайрат Кыргыз заявил, что намерен принять участие в президентских выборах. Об этом 24.kg сообщил сам музыкант.

По его словам, у него есть своя позиция по развитию Кыргызстана.

«Если развивать культуру, то будет развиваться и вся страна. Став президентом, я в первую очередь подниму вопрос культурного развития», — сказал Кайрат Кыргыз.

В ЦИК 24.kg сообщили, что заявление от певца еще не поступало.

Кайрат Салмакеев, выступающий под псевдонимом Кайрат Кыргыз, родился в селе Ак-Добо Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. Стал известным после выпуска своего клипа на песню «Жаштык кез». Музыкальный видеоролик появился в интернете и на ТВ осенью 2017 года.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

Намерены участвовать в гонке экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Баласагына Анар Зарипова, директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент Общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратился директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, а также президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев. Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно. Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172943/
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