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Общество

Корь, паротит, краснуха. Как делать прививки во время пандемии COVID-19

С появлением коронавируса все остальные заболевания словно отошли на второй план. Но медики советуют не забывать и о других опасных инфекциях, защититься от которых помогают прививки. Как проходит плановая иммунизация в условиях пандемии, 24.kg рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

— С 27 марта, после объявления ЧП из-за пандемии COVID-19, была приостановлена плановая иммунизация профилактическими прививками. Проводились только в роддомах: в течение 24 часов после рождения ребенка вакцинируют против вирусного гепатита B, во время пребывания в роддоме — против туберкулеза. Кроме того, так как в тот период регистрировались случаи заболевания корью, мы оставили экстренную иммунизацию против кори, паротита и краснухи (вакцина КПК). Плановую возобновили с 26 мая.

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Летняя ситуация с заболеваемостью COVID-19 также повлияла на плановую вакцинацию, она, можно сказать, была приостановлена, потому что прививочные медсестры привлекались к мероприятиям против распространения коронавирусной инфекцией.

— Родители говорят, что им сообщили в школе о необходимости привить детей...

— Речь идет о детях в возрасте 11 и 16 лет. По национальному календарю их ревакцинируют против дифтерии и столбняка (АДС-М). Сейчас они находятся на удаленном обучении, поэтому их охват снизился. Но мы стараемся найти выход. Отделы образования приглашают детей, не более пяти за раз, в школы, где они получают вакцинацию, или мобильные бригады прививают, или обращаются в ЦСМ.

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Мы хотим обратиться к населению, родителям, чтобы отзывались на приглашения привиться, потому что сейчас очень сильно идет наверстывающая иммунизация.

Перед школой, в 6 лет, детей прививают против кори, паротита и краснухи одной дозой (КПК-вакцина), а также против дифтерии и столбняка (АДС-вакцина). Так как первоклассники учились в традиционном режиме, мы смогли провести вакцинацию.

— Может, стоило отложить вакцинацию? Многие люди опасаются лишний раз посещать те же центры семейной медицины, считая, что там могут заразиться COVID-19. Могут ли они вакцинироваться на дому?

— Отложить никак нельзя. Мы работаем по рекомендации ВОЗ в период COVID-19, а она призывает проводить иммунизацию: дети болеют COVID-19 не так часто, и у большинства из них наблюдаются легкие симптомы или их вообще нет.

Болезни, от которых дети не получили прививок, могут оказаться для них более опасными, чем сам COVID-19.

Гульбара Ишенапысова.

Хочу отметить, что в Афганистане в октябре обнаружена циркуляция дикого поливируса (полиомелит), исключить его завоз в Центральную Азию нельзя. (Кыргызстан более 17 лет сохраняет статус страны, свободной от полиомиелита. — Прим. 24.kg). Или корь. Только благодаря подчищающей иммунизации, повышению охвата населения плановой с июня в республике она не регистрируется, всего же в 2020 году выявлено 730 случаев.

Есть четкие рекомендации, как сейчас должна проводиться плановая вакцинация. Прививочные пункты в день не могут принимать больше 20-30 человек. В центрах семейной медицины организованы зеленые коридоры в прививочные кабинеты. При входе в ЦСМ у посетителей измеряют температуру тела бесконтактным путем, обрабатывают им руки антисептиком. После этого пропускают в прививочный кабинет. После прививки человек еще полчаса должен находиться под присмотром медработника, который проверяет, нет ли других реакций на вакцинацию.

Домой прививочные сестры не приходят. В течение двух лет мы практикуем выездные мобильные бригады. Сейчас их 65. Они работают по труднодоступному населению: по географическому и социально уязвимому положению: новостройки, отдельные населенные пункты.

— Как быть, если человек уже переболел коронавирусом или болен кто-то из членов семьи, а ему нужно делать плановые прививки? На какой период дается медотвод?

— Отмечу, что и ранее, и особенно сейчас, действует правило, что перед получением прививки человека должен осмотреть врач.

Прививку может получить человек, если его карантин закончился, температуры и других симптомов нет, чувствует себя хорошо, нет других хронических заболеваний.

Гульбара Ишенапысова

Сейчас снизилось количество отказов от прививок, возможно, у людей из-за COVID-19 происходит переосмысление. Кроме того, сейчас идет массовая прививка от гриппа. Такое решение приняли республиканский штаб и Минздрав.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172872/
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