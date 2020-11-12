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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Работница хореографического училища тоже участвует в гонке

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента обратилась заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что Элеонора Турдубекова сегодня подала уведомление в ЦИК. Она собирается участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов. Намерены участвовать в гонке экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172732/
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