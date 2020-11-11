18:53
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Адахан Мадумаров: По сравнению с Трампом и Байденом я мальчик

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию в Москве. Отвечая на вопрос журналистов о молодых кадрах во власти он отметил, что соответствует таким требованиям.

«Если говорить обо мне, то я не Трамп и не Байден. До них мне надо жить четверть века. По сравнению с ними я еще мальчик», — ответил политик.

Адахан Мадумаров считает, что после президентских выборов незамедлительно должны пройти парламентские и коалиция большинства должна назначить премьер-министра.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, самовыдвиженец Аймен Касенов и экс-аким Московского района Азамат Эсенбеков.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172621/
просмотров: 984
Версия для печати
Материалы по теме
Алмамбет Шыкмаматов о том, как оказался в штабе Садыра Жапарова
Выборы президента. Бывший аким Московского района решил баллотироваться
Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым
Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала уполномоченных кандидатов
Выборы президента. Для участия в предвыборной агитации ЦИК аккредитовал 217 СМИ
Выборы президента. Клара Сооронкулова подала в ЦИК уведомление об участии
Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке
Выборы президента. При каких условиях кандидату вернут избирательный залог
Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
11 ноября, среда
18:43
Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирательное законодательство Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирате...
18:30
12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Физкультурник и владелец обменки: что известно о новом и. о. мэра Балыкчи
18:15
В Кыргызстане за квартал трудоустроили 113 человек с инвалидностью
18:09
Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше