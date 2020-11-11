Адахан Мадумаров: По сравнению с Трампом и Байденом я мальчик

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию в Москве. Отвечая на вопрос журналистов о молодых кадрах во власти он отметил, что соответствует таким требованиям.

«Если говорить обо мне, то я не Трамп и не Байден. До них мне надо жить четверть века. По сравнению с ними я еще мальчик», — ответил политик.

Адахан Мадумаров считает, что после президентских выборов незамедлительно должны пройти парламентские и коалиция большинства должна назначить премьер-министра.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, самовыдвиженец Аймен Касенов и экс-аким Московского района Азамат Эсенбеков.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.