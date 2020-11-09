COVID-19. В мире заразились 50,3 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 702 тысячи 174. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 50 миллионов 327 тысяч 258 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 962 тысячи 900), Индии (8 миллионов 507 тысяч 754), Бразилии (5 миллионов 664 тысячи 115), Франции (1 миллион 835 тысяч 187), России (1 миллион 760 тысяч 420), Испании (1 миллион 328 тысяч 832), Аргентине (1 миллион 242 тысячи 182), Великобритании (1 миллион 195 тысяч 350), Колумбии (1 миллион 143 тысячи 887) и Мексике (967 тысяч 825).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 32,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 843 тысячи 101.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 255 тысяч 490. За трое суток показатель вырос на 22 тысячи 974 человека. В том числе в США скончались 237 тысяч 567 человек, Бразилии — 162 тысячи 397, Индии — 126 тысяч 121, Мексике — 95 тысяч 27 и Великобритании — 49 тысяч 134.

В Кыргызстане зарегистрировали 63 тысячи 390 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 116 тысяч 772, Узбекистане — 68 тысяч 512, Таджикистане — 11 тысяч 336.