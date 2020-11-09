Таалатбек Масадыков не будет участвовать в выборах президента. Об этом он заявил в официальном сообщении на своем YouTube-канале.

Он отметил, что такое решение принял, поскольку считает, что идет незаконный процесс.

Таалатбек Масадыков подчеркнул, что для него закон превыше кресла и должностей.

Ранее документы на участие в выборах подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев и активист Нурлан Мотуев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.