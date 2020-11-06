Детсад № 31 в Бишкеке не могут отремонтировать, потому что у него нет госакта на землю. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сказала депутат Валентина Лисниченко.

Вице-мэр Азиз Алымкулов отметил, что по этому объекту все документы уже готовы, подписать госакт планируется до конца ноября.

По его словам, в 2020 году мэрия столицы завершила работу по оформлению госактов на земельные участки общеобразовательных объектов на 80 процентов.

В городе из 89 детсадов у 69 документы уже оформлены.

«По оставшимся 20 детсадам у восьми объектов документы возвращены на доработку, у трех — направлены в управление землепользования и строительства (УЗС) для уточнения границ. Вынося постановление, выдавая госакт, мы можем поневоле узаконить чужой участок рядом», — подчеркнул вице-мэр.

Еще по трем детсадам документы находятся в центральном аппарате на согласовании, а по одному ведутся судебные разбирательства.

Из 109 школ Бишкека на 94 объекта уже оформлены госакты.

«Пятнадцать объектов еще в работе, по семи школам направлены в УЗС по границам, по школе № 14 уже на стадии подготовки проекта, по школе № 87 ведется работа по отмене постановления от 2003 года. Кроме того, велись судебные разбирательства по школе № 83, а по школе № 31 со стороны директора пока не подписывается проект постановления, она считает, что там необходимо добавить дополнительный земельный участок. Но в то же время Бишкекглавархитектура чертит градзаключение, и этой территории нет в архивных документах. Мы не можем устанавливать границы больше, чем есть», — пояснил Азиз Алымкулов.

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Депутат Таалайбек Сариев заметил, что рядом со школой уже строится многоэтажка. «Раньше, насколько я знаю, это была территория учебного заведения», — добавил он.

«На территорию школы никогда не заходили. Мы все изучили. Тот объект строится на участке перед домом, который был построен в 1953-м», — заявил нардеп.

Валентина Лисниченко сказала, что к 31-й школе хотели возвести пристройку, но Министерство образования отказало, потому что нет госакта. «Та земля, которая находится со стороны улицы Рыскулова, почему ее не отдать учебному заведению? Тогда был бы решен вопрос разгрузки центральных школ. Эта территория никем не занята, я знаю, что некоторые бизнесмены положили глаз, я не буду называть кто. Давайте все же будем решать в пользу госучреждений, это в наших интересах», — отметила она.

Азиз Алымкулов сообщил, что по его календарному плану он планирует завершить вопрос о госактах общеобразовательных учреждений до конца января 2020 года за исключением объектов, по которым идет разбирательство в судах.

«Эти документы, проекты постановления подписываю я и перед этим изучаю тщательно. Это очень опасные вопросы. Подписывая постановления, мы раз и навсегда выдаем госакты и узакониваем участки. Поэтому тщательно изучаю, чтобы потом сомнений ни у кого не было. В ближайшее время выдадим акты на участки школам № 3 и 58, детсадам № 31 и 134», — пояснил он.

Валентина Лисниченко заметила, что с приходом вице-мэра Азиза Алымкулова этот вопрос сдвинулся с места. «Мы готовы отметить вашу положительную работу, это действительно так», — сказала она.