Оформить разрешение на временное проживание в России можно с 10 ноября

Консульский отдел посольства России в Кыргызстане начнет принимать граждан по оформлению разрешений на временное проживание в РФ с 10 ноября. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, принимать будут по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.30 строго по предварительной электронной записи.

В день приема обязательно наличие полного комплекта документов (оригиналов, копий, справок) и двух экземпляров заявления на получение РВП. Подробная информация размещена на официальном сайте посольства.

«Обращаем внимание на то, что участники госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников в Россию вправе самостоятельно обращаться с заявлениями на получение разрешений непосредственно в территориальные подразделения МВД России по вопросам миграции в регионе переселения. Срок рассмотрения документов при этом составляет не более 60 суток», — проинформировали в ведомстве.