Кыргызстан глазами гражданина Азербайджана: у страны и столицы есть душа

Владислав Воропаев — коренной бакинец, в Кыргызстан приехал около года назад. Он влюбился в Бишкек, который немного напоминает ему родной Баку, и открыл здесь для себя много нового. Своими впечатлениями он поделился с читателями 24.kg.

— Владислав, расскажите, когда и откуда вы приехали в Кыргызстан?

— Я нахожусь в Кыргызстане около года, приехал по приглашению одной из международных компаний для работы по контракту в горнорудной сфере как специалист по охране труда, окружающей среды и вопросам экологии. Родился и вырос в Баку, много лет работаю в разных странах мира в различных международных проектах.

— Что вас очаровало в Кыргызстане в первую очередь?

— Я часто хожу пешком, и в первые дни мне было тяжело ориентироваться даже при помощи навигатора, местные зачастую называют адрес, используя старые названия улиц. Прохожие в ответ на мою просьбу не просто объясняли, как пройти, но порой сами отводили в нужное мне место.

Кыргызы — начитанный, всесторонне развитый народ. Если я присутствовал в компании нескольких кыргызов, они старались разговаривать между собой на русском языке из уважения, чтобы гость понимал, о чем идет речь. Владислав Воропаев

Кстати, знание русского языка есть практически у всех, даже в отдаленных селах. Все, с кем я сталкивался в заведениях общепита, гостиницах, водители такси, легко переходили на русский язык и рассказывали что-то интересное о своей стране и городе.

— Бишкек похож на ваш родной город?

— Бишкек так же, как и Баку, является столицей одной из бывших советских республик, типичные советские застройки присущи, наверное, любому из городов на территории бывшего СССР. Я не стремлюсь погружаться в ностальгию, напротив, мне интересно узнавать что-то новое, и каждый день приносит мне новые впечатления о прекрасном Кыргызстане.

В Бишкек я влюбился. Этот город поразил меня гостеприимством жителей, добротой, невероятными зелеными парками в окружении заснеженных горных вершин. Владислав Воропаев

Ваша столица динамично развивается, и я уверен, что столица Кыргызстана в ближайшем будущем станет одним из популярных туристических мест не только в Средней Азии, но и на всем Евразийском континенте.

— У вас появилось в Бишкеке любимое место?





— В самом Бишкеке — это парки в центре. А еще мне понравилась церемония смены караула возле государственного флага рядом со зданием парламента. Однако больше Бишкека мне нравится природа страны — горы, реки, жемчужина Иссык-Куль. Что может быть прекраснее снежных горных вершин?

— А что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?





— В национальной кухне нравится все, хотя на мой вкус она немного высококалорийная. Понравилось, что официанты с удовольствием рассказывают о тех или иных блюдах, если видят, что человек неместный и не разбирается в них. Помню, как я заказал плов, а официант спросил, нужен ли шакарап? Я честно ответил, что не знаю это блюдо. Теперь, после того как попробовал, всегда заказываю плов с шакарапом. Еще мне нравится национальная традиция подавать чай в пиалах, у нас обычно приносят армуды, стеклянные стаканчики грушевидной формы.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— На мой взгляд, Бишкеку стоит присмотреться к мировому опыту в организации общественного транспорта, обращению с отходами, правильной организации строительства новых домов. Думаю, вам есть к чему стремиться, но кардинально менять что-то не нужно. У вашей страны и столицы есть своя атмосфера, можно сказать, душа, и ее необходимо сохранить.