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Общество

Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в семь российских городов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в семь российских городов с 28 декабря.

Авиаперевозчик прекращает полеты из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу.

«Азербайджанские авиалинии», принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу до завершения окончательного расследования», — сообщается в пресс-релизе.

Рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск сохранятся.

В авиакомпании добавили, что решение о приостановке рейсов было принято на основании указания Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Ранее о приостановке рейса из Астаны в Екатеринбург объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315609/
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