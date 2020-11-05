Выборы президента. Подписные листы необходимо сдать до 3 декабря включительно

Подписные листы кандидаты в президенты должны сдать через своих уполномоченных представителей в ЦИК до полуночи 3 декабря. Уточнения внесены в календарный план.

В Центризбиркоме сообщили, что в течение четырех календарных дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо представления решения политической партии будет проверяться соответствие претендентом на должность главы государства требованиям, предъявляемым Конституцией.

На проверку 30 тысяч подписей, а именно столько должен собрать каждый кандидат, отводится восемь календарных дней.

Уведомления о намерении баллотироваться в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев и экс-торага Канат Исаев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.