В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 547 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 547 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 125 человек, Оше — 22, Чуйской области — 65, Ошской — 117, Таласской — 12, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 96, Баткенской — 66.

За весь период выздоровели 51 тысяча 288 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.