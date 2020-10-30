В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 425 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 90 человек, Оше — 27, Чуйской области — 39, Ошской — 59, Таласской — 14, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 85, Баткенской — 86.

За весь период выздоровели 49 тысяч 522 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.