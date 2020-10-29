В Кыргызстане осенние каникулы начнутся 2 ноября

В ноябре школьники Кыргызстана отдохнут девять дней. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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В ведомстве уточнили, что в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса при совпадении выходного дня и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

«Таким образом, осенние каникулы продлятся со 2 ноября по 10 ноября включительно», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 7 и 8 ноября в стране отмечают дни истории и памяти предков. В этом году они выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходные переносятся на понедельник (9 ноября) и вторник (10 ноября).