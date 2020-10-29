В Нарыне гражданской активистке отправили отрезанную голову собаки

Гражданской активистке Элвире Ниязбековой, проживающей в Ат-Башинском районе Нарынской области, отправили отрезанную голову собаки. Информацию 24.kg подтвердила она сама.

По ее словам, накануне вечером таксист доставил ей домой посылку из Бишкека.

«Не было написано от кого. Таксист тоже не знал имя заказчика. Описал, что передал парень. Никто мне не звонил, что отправляет посылку, поэтому, заподозрив неладное, я вызвала милицию. В присутствии правоохранительных органов мы открыли коробку, там оказалась окровавленная голова собаки. Я написала заявление в УВД, начато расследование», — сообщила Элвира Ниязбекова.

Она даже не предпалагает, кто мог ей отправить отрезанную голову собаки.

«Я не знаю, что это означает. Угроза ли? Если да, кто тогда мне угрожает? Я сама по профессии журналистка, но сейчас не работаю ни в одной редакции. Активно веду страницу в соцсетях, освещаю проблемы нашего района. Последний раз снимали видео про детский сад, который не могут достроить уже несколько лет. Хотя, по нашей информации, деньги были выделены», — говорит гражданская активистка.