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Общество

Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера

Сегодня утром пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании заместителя начальника ГУОБДД подполковника милиции Нура Сатыбалдиева. Следствие, напомним, подозревает его в коррупции. По версии госкомитета, Сатыбалдиев был частью незаконной схемы, действовавшей при отборе кандидатов в патрульную милицию.

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«Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД и действующих сотрудников за продвижение по службе», — заявили в ведомстве.

Нура Сатыбалдиева задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Сегодня же Госкомитет нацбезопасности распространил и видео, снятое скрытой камерой. Видеокадры оперативной съемки наглядно показывают, как проходил обычный рабочий день в кабинете высокопоставленного милиционера. Отметим, что в титрах начальник — это сам Нур Сатыбалдиев, а сотрудники — это люди, приходившие к нему за решением различных вопросов. На скрытую камеру попало несколько отдельных эпизодов, на которых замглавы ГУОБДД получает от подчиненных деньги.

1

Сотрудник: Салам-алейкум. Как вы, как ваше здоровье? Как съездили в командировку?

Начальник: Да ходил там...

Сотрудник: Возьмите это (передает деньги).

Начальник: Давай, а что нового?

2

 

Начальник: У меня $1 тысяча, из них $100 ты себе оставил, у меня осталось $900, с тех написали как 2 тысячи, $100 ты оставил себе.

Сотрудник: Нет, клянусь, я не брал, 2 тысячи отдал чистыми, только с этого взял 100.

Начальник: Ты же оставлял себе!

Сотрудник: Нет, шеф, нет.

Начальник: Вот $900 дам, тот чистый был?

Сотрудник: Да, по-мужски.

3

 

Начальник: На счет того скажи, что поможем.

Сотрудник: Все, шеф. Тут такое дело, я зашел к Бакировичу... Ну ладно, шеф, пока попейте чай на это (передача денег).

Начальник: Ты тому скажи, пусть сам зайдет.

Сотрудник: Понял, шеф.

Начальник: Объясни, скажи, мол, сделал все, что смог, пусть работают.

 

4

 

Начальник: Пойдет, нормально, да вот, смотрел в прошлый раз.

Сотрудник передает деньги.

Начальник: Вместо тебя кто, тот дорожником стал?

Сотрудник: Угу.

Начальник: Написано «Командир взвода № 2».

Сотрудник: Ммм...

Начальник: Три командира взвода, 16 человек сдали.

Сотрудник: Ну шеф, сделайте с этим что-нибудь, хотел пораньше устроиться, поэтому...

5

 

Сотрудник: Так сразу? Шеф, вот возьмите $500 и закончите это дело сами (передает деньги).

Начальник: Так получается, я зайду к 9.00 в понедельник?

6

 

Сотрудник: Вот, шеф, я подготовил (передает деньги).

Начальник: Все, я тогда тебе подготовлю тех.

Сотрудник: Ответы?

Начальник: Да.

7

 

Сотрудник: Короче, у моего друга есть братишка. По физкультуре не сдал какие-то доли секунд, и его убрали. Завтра будет бегать. Шеф, может быть, посмотрите на него. Вот его фамилия. Младший инспектор. Посмотрите сами.

Напомним, что патрульная милиция начала работать в Бишкеке с октября прошлого года. Сотрудники в новое подразделение МВД отбирались по открытому конкурсу с участием представителей гражданского общества. Инициаторы уверяли, что таким образом удастся избежать коррупционных схем и проявлений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171168/
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