Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера

Сегодня утром пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании заместителя начальника ГУОБДД подполковника милиции Нура Сатыбалдиева. Следствие, напомним, подозревает его в коррупции. По версии госкомитета, Сатыбалдиев был частью незаконной схемы, действовавшей при отборе кандидатов в патрульную милицию.
«Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД и действующих сотрудников за продвижение по службе», — заявили в ведомстве.
Нура Сатыбалдиева задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Сегодня же Госкомитет нацбезопасности распространил и видео, снятое скрытой камерой. Видеокадры оперативной съемки наглядно показывают, как проходил обычный рабочий день в кабинете высокопоставленного милиционера. Отметим, что в титрах начальник — это сам Нур Сатыбалдиев, а сотрудники — это люди, приходившие к нему за решением различных вопросов. На скрытую камеру попало несколько отдельных эпизодов, на которых замглавы ГУОБДД получает от подчиненных деньги.
Сотрудник: Салам-алейкум. Как вы, как ваше здоровье? Как съездили в командировку?
Начальник: Да ходил там...
Сотрудник: Возьмите это (передает деньги).
Начальник: Давай, а что нового?
Начальник: У меня $1 тысяча, из них $100 ты себе оставил, у меня осталось $900, с тех написали как 2 тысячи, $100 ты оставил себе.
Сотрудник: Нет, клянусь, я не брал, 2 тысячи отдал чистыми, только с этого взял 100.
Начальник: Ты же оставлял себе!
Сотрудник: Нет, шеф, нет.
Начальник: Вот $900 дам, тот чистый был?
Сотрудник: Да, по-мужски.
Начальник: На счет того скажи, что поможем.
Сотрудник: Все, шеф. Тут такое дело, я зашел к Бакировичу... Ну ладно, шеф, пока попейте чай на это (передача денег).
Начальник: Ты тому скажи, пусть сам зайдет.
Сотрудник: Понял, шеф.
Начальник: Объясни, скажи, мол, сделал все, что смог, пусть работают.
Начальник: Пойдет, нормально, да вот, смотрел в прошлый раз.
Сотрудник передает деньги.
Начальник: Вместо тебя кто, тот дорожником стал?
Сотрудник: Угу.
Начальник: Написано «Командир взвода № 2».
Сотрудник: Ммм...
Начальник: Три командира взвода, 16 человек сдали.
Сотрудник: Ну шеф, сделайте с этим что-нибудь, хотел пораньше устроиться, поэтому...
Сотрудник: Так сразу? Шеф, вот возьмите $500 и закончите это дело сами (передает деньги).
Начальник: Так получается, я зайду к 9.00 в понедельник?
Сотрудник: Вот, шеф, я подготовил (передает деньги).
Начальник: Все, я тогда тебе подготовлю тех.
Сотрудник: Ответы?
Начальник: Да.
Сотрудник: Короче, у моего друга есть братишка. По физкультуре не сдал какие-то доли секунд, и его убрали. Завтра будет бегать. Шеф, может быть, посмотрите на него. Вот его фамилия. Младший инспектор. Посмотрите сами.
Напомним, что патрульная милиция начала работать в Бишкеке с октября прошлого года. Сотрудники в новое подразделение МВД отбирались по открытому конкурсу с участием представителей гражданского общества. Инициаторы уверяли, что таким образом удастся избежать коррупционных схем и проявлений.