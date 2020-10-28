Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера

Сегодня утром пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании заместителя начальника ГУОБДД подполковника милиции Нура Сатыбалдиева. Следствие, напомним, подозревает его в коррупции. По версии госкомитета, Сатыбалдиев был частью незаконной схемы, действовавшей при отборе кандидатов в патрульную милицию.

Читайте по теме В Бишкеке стало меньше фактов коррупции среди сотрудников Патрульной службы

«Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД и действующих сотрудников за продвижение по службе», — заявили в ведомстве.

Нура Сатыбалдиева задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Сегодня же Госкомитет нацбезопасности распространил и видео, снятое скрытой камерой. Видеокадры оперативной съемки наглядно показывают, как проходил обычный рабочий день в кабинете высокопоставленного милиционера. Отметим, что в титрах начальник — это сам Нур Сатыбалдиев, а сотрудники — это люди, приходившие к нему за решением различных вопросов. На скрытую камеру попало несколько отдельных эпизодов, на которых замглавы ГУОБДД получает от подчиненных деньги.

1 Сотрудник: Салам-алейкум. Как вы, как ваше здоровье? Как съездили в командировку? Начальник: Да ходил там... Сотрудник: Возьмите это (передает деньги). Начальник: Давай, а что нового?

2 Начальник: У меня $1 тысяча, из них $100 ты себе оставил, у меня осталось $900, с тех написали как 2 тысячи, $100 ты оставил себе. Сотрудник: Нет, клянусь, я не брал, 2 тысячи отдал чистыми, только с этого взял 100. Начальник: Ты же оставлял себе! Сотрудник: Нет, шеф, нет. Начальник: Вот $900 дам, тот чистый был? Сотрудник: Да, по-мужски.

3 Начальник: На счет того скажи, что поможем. Сотрудник: Все, шеф. Тут такое дело, я зашел к Бакировичу... Ну ладно, шеф, пока попейте чай на это (передача денег). Начальник: Ты тому скажи, пусть сам зайдет. Сотрудник: Понял, шеф. Начальник: Объясни, скажи, мол, сделал все, что смог, пусть работают.

4 Начальник: Пойдет, нормально, да вот, смотрел в прошлый раз. Сотрудник передает деньги. Начальник: Вместо тебя кто, тот дорожником стал? Сотрудник: Угу. Начальник: Написано «Командир взвода № 2». Сотрудник: Ммм... Начальник: Три командира взвода, 16 человек сдали. Сотрудник: Ну шеф, сделайте с этим что-нибудь, хотел пораньше устроиться, поэтому...

5 Сотрудник: Так сразу? Шеф, вот возьмите $500 и закончите это дело сами (передает деньги). Начальник: Так получается, я зайду к 9.00 в понедельник?

6 Сотрудник: Вот, шеф, я подготовил (передает деньги). Начальник: Все, я тогда тебе подготовлю тех. Сотрудник: Ответы? Начальник: Да.

7 Сотрудник: Короче, у моего друга есть братишка. По физкультуре не сдал какие-то доли секунд, и его убрали. Завтра будет бегать. Шеф, может быть, посмотрите на него. Вот его фамилия. Младший инспектор. Посмотрите сами.

Напомним, что патрульная милиция начала работать в Бишкеке с октября прошлого года. Сотрудники в новое подразделение МВД отбирались по открытому конкурсу с участием представителей гражданского общества. Инициаторы уверяли, что таким образом удастся избежать коррупционных схем и проявлений.