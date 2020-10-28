13:21
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Митинг возле мэрии Бишкека. Протестующие требуют встречи с Балбаком Тулобаевым

Митингующие возле здания столичного муниципалитета требуют, чтобы и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев вышел к ним.

Они скандируют: «Балбак чыксын!». Ранее чиновник обещал выйти к протестующим в 13.00, потому что он занят по работе в Бишкекглавархитектуре.

Возле муниципалитета собрались несогласные с увольнениями вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

Ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171098/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев учтет мнения протестующих
Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг
Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности
Виктория Мозгачева опровергла слова и. о. мэра о добровольном уходе
Балбак Тулобаев рассказал, как покинули свои посты два вице-мэра Бишкека
Вице-мэр Алымбек Абдылдаев находится в больнице. Неделю лежит в кардиологии
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев вышел к участникам акции
С чего начал новый и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев? С увольнения двух замов
Балбака Тулобаева представили сотрудникам аппарата мэрии и руководителям служб
Битва за пост мэра Бишкека. Теперь на должность претендует Балбак Тулобаев
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Стала известна причина смерти Айдара Акаева Стала известна причина смерти Айдара Акаева
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
13:17
Депутаты парламента не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра Депутаты парламента не поддержали кандидатуру Аиды Исма...
13:15
Митинг возле мэрии Бишкека. Протестующие требуют встречи с Балбаком Тулобаевым
13:14
Артем Новиков и Алексей Оверчук обсудили защиту российского бизнеса в КР
13:11
Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана
12:58
Депутаты запутались и не смогли проголосовать по кандидатуре Аиды Исмаиловой