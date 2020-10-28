Митинг возле мэрии Бишкека. Протестующие требуют встречи с Балбаком Тулобаевым

Митингующие возле здания столичного муниципалитета требуют, чтобы и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев вышел к ним.

Они скандируют: «Балбак чыксын!». Ранее чиновник обещал выйти к протестующим в 13.00, потому что он занят по работе в Бишкекглавархитектуре.

Возле муниципалитета собрались несогласные с увольнениями вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

Ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.