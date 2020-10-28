Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: без осадков

В Кыргызстане днем дожди только в отдельных районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью 0, днем +8 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью -3, днем +8 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью 0, днем до +14 градусов.

В Нарынской области −7 ночью и +6 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью −5, днем +8 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью −5, днем +9 градусов.