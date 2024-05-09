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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 9 мая 1944 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 9 мая 1944 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,5 градуса.

Самым холодным — 9 мая 1993-го, когда температура составила -1,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 мая ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит до +17 градусов. Днем в столице будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +32 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293494/
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