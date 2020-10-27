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Общество

Сотрудники «ЭлТР» временно возобновили работу: ждут решения правительства

Коллектив телеканала «ЭлТР» принял решение временно возобновить работу. Об этом сегодня 24.kg сообщил журналист и ведущий Бакыт Сакыбаев.

«Утром мы решили, что продолжим работать до 14.00 сегодняшнего дня, так как в правительстве нам пообещали, что до этого времени Шаисту Шатманову снимут с должности генерального директора телеканала. Сейчас мы ждем приезда представителей правительства. Если наши требования останутся нерешенными, мы вновь покинем рабочие места», — сказал Бакыт Сакыбаев.

Он также отметил, что в случае снятия с должности нынешнего директора телеканала сотрудники «ЭлТР» предложат на место главы одного из своих коллег, которого выберут на общем собрании. Кого именно, собеседник редакции не уточнил, сославшись на то, что сейчас ими рассматриваются различные варианты.

Сотрудники телеканала ЭлТР, напомним, вчера вечером покинули свои рабочие места в знак несогласия с назначением Шаисты Шатмановой на должность директора канала. Ранее они уже высказывали свое несогласие и просили вернуть прежнего руководителя телеканала Керимбека Калыкулова либо назначить менеджера из телевизионной сферы. До своего назначения Шаиста Шатманова, отметим, была пресс-секретарем партии «Социал-демократы Кыргызстана», а до этого занимала должность директора газеты «Супер-Инфо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170915/
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