Семь пансионатов на Иссык-Куле оштрафовали на 250 тысяч сомов. За нарушения

Госэкотехинспекция оштрафовала пансионаты на Иссык-Куле на 250 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на основании обращения государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию проведены внеплановые проверки семи пансионатов — пользователей подземных вод, нарушивших особые условия специального разрешения (лицензии), расположенных в селах Бостери, Кош-Кол, Тамчи, Кара-Ой и Сары-Ой.

В ходе проведения проверки обнаружены нарушения по статье 20 Закона КР «О недрах».

«По итогам проверки наложены административные штрафы на общую сумму 250 тысяч 500 сомов согласно статье 294 «Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, сведений, отчета уполномоченному органу», — говорится в сообщении.