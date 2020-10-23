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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. В реанимации БНИЦТиО остается один пострадавший

В реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) остается один пострадавший в ходе беспорядков 5 октября в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, сегодня БНИЦТиО посетил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Директор центра Сабырбек Жумабеков отметил, что к ним за медицинской помощью обратилось более 500 пострадавших с различными травмами, всем была оказана необходимая медицинская помощь.

«Многие после оказания первой помощи были отправлены на амбулаторное лечение. На данный момент лечение продолжают получать 15 пациентов, один пострадавший находится в отделении реанимации. В динамике отмечается незначительное улучшение, но состояние пока оценивается как крайне тяжелое, за ним ведется постоянный контроль. У остальных пациентов состояние стабильное, все получают соответствующее бесплатное лечение», — отметил Сабырбек Жумабеков.

Всего после беспорядков в организации здравоохранения за медицинской помощью обратились 1 тысяча 250 пострадавших, из них 279 человек были госпитализированы. На сегодняшний день 20 пострадавших продолжают получать бесплатную медицинскую помощь.

Напомним, 5 октября на акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они были недовольны итогами парламентских выборов.

Ближе к ночи мирный митинг перерос в столкновения между протестующими и сотрудниками силовых структур. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170520/
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