В госпитале «Семетей» ремонтные работы завершены на 90 процентов

В госпитале «Семетей» на бывшей американской базе ремонтно-восстановительные работы завершены на 90 процентов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев посетил указанный госпиталь.

Как отмечается, в ходе ремонтных работ проведено перепрофилирование блока № 1160 в реанимационный блок, демонтаж и побелка стен, монтаж канализационной системы, монтаж электропроводки в блоках, установка флаконов в блоках, установка тамбура при входе в реанимационный блок и побелка водоэмульсионной краской стен блоков.

«Проводятся мероприятия по приобретению электроконвекторов для обеспечения тепла в помещениях госпиталя», — сообщили в ведомстве.

Министр Бообек Ажикеев дал указания по скорейшему завершению работ.