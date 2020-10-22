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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В госпитале «Семетей» ремонтные работы завершены на 90 процентов

В госпитале «Семетей» на бывшей американской базе ремонтно-восстановительные работы завершены на 90 процентов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев посетил указанный госпиталь.

Как отмечается, в ходе ремонтных работ проведено перепрофилирование блока № 1160 в реанимационный блок, демонтаж и побелка стен, монтаж канализационной системы, монтаж электропроводки в блоках, установка флаконов в блоках, установка тамбура при входе в реанимационный блок и побелка водоэмульсионной краской стен блоков.

«Проводятся мероприятия по приобретению электроконвекторов для обеспечения тепла в помещениях госпиталя», — сообщили в ведомстве.

Министр Бообек Ажикеев дал указания по скорейшему завершению работ.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170362/
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