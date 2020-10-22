Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Данияр Акматов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций;
— освобожден от должности директор Агентства по продвижению и защите инвестиций;
— Азиз Суракматов освобожден от занимаемой должности мэра города Бишкека. Подробнее
Пресс-служба президента:
— Тилек Токтогазиев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
— Курманкул Зулушев назначен генеральным прокурором. Подробнее
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