Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Данияр Акматов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций;

— освобожден от должности директор Агентства по продвижению и защите инвестиций;

— Азиз Суракматов освобожден от занимаемой должности мэра города Бишкека. Подробнее

Пресс-служба президента:

— Тилек Токтогазиев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

— Курманкул Зулушев назначен генеральным прокурором. Подробнее

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