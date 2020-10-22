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Общество

Школьные взносы. Министр образования ищет кардинальное решение

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев намерен кардинально изменить ситуацию со школьными взносами. Об этом он сообщил 24.kg.

По его мнению, должен быть «какой-то фонд развития образования», через который будут финансировать образовательные учреждения.

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«Он должен быть независимым, с хорошим попечительским советом, который будет работать с успешными бизнесменами, проектами и привлекать деньги не через учителей. Эта цепь, когда учитель сначала собирает деньги, а потом дает знания, мне не нравится. Это неправильно», — сказал Алмазбек Бейшеналиев.

Он отметил, что такая модель фонда должна работать и на местах в регионах.

В настоящее время родители учащихся делают так называемые добровольно-принудительные взносы в общественные объединения при школах. Иногда деньги собирают сами дети, а затем передают учителям. Узаконить взносы чиновники не могут, поскольку по Конституции КР основное общее образование бесплатное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170294/
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