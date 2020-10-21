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Общество

Глава Госагентства по делам молодежи и спорта отказался от служебной машины

Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев отказался от служебного автомобиля и услуг водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ее данным, Канат Шабданбаев также порекомендовал своим коллегам отказаться от данных привилегий (авто и водителя), которые финансируются из бюджета, и пользоваться услугами общественного транспорта в случае отсутствия у них личных автомобилей.

«Ежегодные затраты на техническое обслуживание служебного транспорта директора и оплату труда его водителя превышают 200 тысяч сомов. Эти деньги останутся в госбюджете», — заключили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170209/
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