Глава Госагентства по делам молодежи и спорта отказался от служебной машины

Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев отказался от служебного автомобиля и услуг водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По ее данным, Канат Шабданбаев также порекомендовал своим коллегам отказаться от данных привилегий (авто и водителя), которые финансируются из бюджета, и пользоваться услугами общественного транспорта в случае отсутствия у них личных автомобилей.

«Ежегодные затраты на техническое обслуживание служебного транспорта директора и оплату труда его водителя превышают 200 тысяч сомов. Эти деньги останутся в госбюджете», — заключили в госагентстве.