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Спорт

Все в спорт! Недостаточной физической активностью граждан озаботились в кабмине

Проект постановления кабинета министров «Об утверждении комплексной программы развития физической культуры и спорта Кыргызской Республики до 2030 года», подготовленный профильным агентством, вынесен на общественное обсуждение. Документом предлагается возродить массовый спорт.

Цель — увеличение количества лицензий в различных видах спорта до 29 для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх, обеспечение условий всесторонней подготовки и успешного выступления спортсменов Кыргызстана, а также создание основ для устойчивого развития сферы физической культуры и спорта.

Кабмин рассматривает спорт как один из важнейших элементов укрепления здоровья нации, повышения уровня физической активности населения и международного престижа страны.

Определены следующие задачи:

  • повышение уровня массовости занятий физической активностью и спортом среди всех возрастных групп и обеспечение доступности спортивных секций;
  • расширение спортивной инфраструктуры, модернизация имеющихся спортивных баз, обновление инвентаря, цифровизация сферы физической культуры и спорта;
  • подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования спортивного резерва;
  • поддержка и развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта, включая киберспорт и другие малоразвитые направления;
  • повышение квалификации специалистов в области спорта;
  • развитие и институционализация системы спортивной медицины;
  • комплексная подготовка спортсменов к участию в летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе (США), включая достижение целевого показателя по получению не менее 25 олимпийских лицензий;
  • развитие зимних и водных видов спорта как недостаточно развитых, которые необходимо определить как приоритетные.

«Среди основных вызовов выделяются недостаточная массовость физической активности населения, неудовлетворительное состояние спортивной инфраструктуры, фрагментированная система управления, недостаточная квалификация кадров и отсутствие централизованной системы спортивной медицины.

После распада СССР спортивная отрасль КР столкнулась с резким сокращением финансирования и упадком массовой спортивной активности. Из более чем 1 тысячи 700 спортивных учреждений советского периода сохранилось лишь 78, которые в настоящее время испытывают нехватку инфраструктуры, инвентаря и квалифицированных кадров.

Несмотря на ежегодный рост бюджетного финансирования спорта, основные ресурсы направляются на подготовку сборных команд по олимпийским видам спорта, тогда как массовый спорт и региональные спортивные школы финансируются недостаточно. Сохраняется острая потребность в модернизации спортивной инфраструктуры, особенно в сельских и отдаленных районах.

Для повышения массовости занятий физической культурой необходимо создать устойчивую систему вовлечения всех возрастных и социальных групп в регулярные занятия спортом», — говорится в справке-обосновании.

Программа предусматривает развитие трехуровневой системы соревнований (район — область — республика), поддержку спортивных секций при школах и предприятиях, развитие инклюзивной инфраструктуры, а также реформу системы управления с усилением роли регионов.

Предусмотрена цифровизация отрасли: внедрение электронной системы учета достижений, цифровая паспортизация объектов, онлайн-платформы и интеграция с системой «Түндүк».

Будет усилена поддержка неолимпийских, национальных и новых видов спорта, включая киберспорт.

Особое внимание уделят развитию национальных дисциплин и успешному проведению Всемирных игр кочевников в 2026 году.

Также будут построены борцовский зал Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула, включая новый спортивный комплекс на месте малой арены главной спортивной арены имени Долона Омурзакова.

В планах реконструкция и строительство спортивных баз, включая базы для водных видов спорта (Нижнее Ала-Арчинское водохранилище и в Балыкчи).

Особое внимание уделят развитию спортивных школ в регионах, а также созданию справедливой и прозрачной системы отбора спортсменов через внедрение четких критериев.

Подготовка спортсменов к международным соревнованиям включает организацию круглогодичных учебно-тренировочных сборов для повышения физической и тактической подготовки, обеспечение команд для участия в международных комплексных соревнованиях, а также утверждение основных и резервных составов сборных команд для подготовки к крупным чемпионатам. Ключевая проблема — отсутствие массовости в спорте.

Сегодня в детско-юношеских спортивных школах обучают около 43 тысяч человек, что несоизмеримо с численностью школьников республики.

При этом средние школы, которых насчитывается более 2 тысяч 200, не интегрированы в систему спортивной подготовки. Использование школьной инфраструктуры могло бы значительно увеличить охват молодежи и повысить конкуренцию.

В качестве альтернативы предлагается сделать спорт частью образовательной структуры.
Ссылка: https://24.kg/sport/338087/
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