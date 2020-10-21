Нариман Тюлеев бишкекским налоговикам: Выполняйте план или увольняйтесь

И. о. мэра столицы Нариман Тюлеев и вице-мэр по экономике и финансам Алмаз Бакетаев обсудили с руководителями районных управлений Государственной налоговой службы исполнение доходной части городского бюджета за девять месяцев 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Алмаз Бакетаев сказал, что в этом году в бюджет поступило 6 миллиардов 230,8 миллиона сомов при плане 7 миллиардов 659,7 миллиона. Выпадение доходов, по его словам, связано с пандемией коронавируса и временной паузой экономической деятельности в Бишкеке.В мэрии отмечают, что основную часть доходов столицы составляют налоговые поступления — 4 миллиарда 861,1 миллиона сомов. Антирейтинг возглавило управление ГНС Свердловского района, выполнившее план сборов всего на 83,4 процента, когда исполнение у остальных районов варьируется от 91-95 процентов.

Нариман Тюлеев поручил руководителям УГНС четырех районов в недельных срок проанализировать ситуацию, выполнить план по налоговым сборам либо освободить должности. Собрания по доходам будут проходить еженедельно, заявили в муниципалитете.

Напомним, вице-мэр Алмаз Бакетаев сегодня на собрании в мэрии сообщил, что им придется сократить доходную часть бюджета на 679 миллионов сомов.