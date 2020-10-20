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Общество

Пятеро милиционеров, допустивших гибель подозреваемого, лишены должностей

Пятеро сотрудников милиции, допустивших гибель подозреваемого, уволены с занимаемых должностей. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация, что подозреваемый в разбое К.у.М. умер якобы в результате применения пыток со стороны милиционеров.

По итогам служебного расследования выяснилось, что работники милиции отнеслись к своим должностным обязанностям безответственно: перед тем как доставить подозреваемого в УВД, не провели медобследование, не зарегистрировали в журнал информацию о доставке его в указанное отделение, не оповестили руководство о случившемся и не смогли оказать первую необходимую помощь, когда К.у.М. потерял сознание.

Подобные действия создают весомые основания для критики по отношению к сотрудникам МВД.

Поэтому в связи с установлением нарушений дисциплинарного устава правоохранительных органов пятеро сотрудников милиции, занимавшихся задержанием подозреваемого К.у.М., освобождены от занимаемых должностей с понижением в должности.

Кроме того, нахождение указанных работников в органах внутренних дел будет рассматриваться по итогам досудебного производства, которое ведет Главное управление ГКНБ Оша и одноименной области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169923/
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