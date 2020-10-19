Национальный госпиталь превратился в большую поликлинику

Национальный госпиталь из стационара третичного уровня превратился в большой Центр семейной медицины. Об этом 24.kg сообщил и. о. главврача Токтобай Маанаев.

Отметим, читатели 24.kg заявили, что в Нацгоспитале с приходом Маанаева с пациентов, в том числе и экстренных, стали требовать деньги за оказанные медицинские услуги. «Хотя по законодательству экстренная медпомощь оказывается бесплатно», — возмутились они.

Токтобай Маанаев сказал, что жалобы не соответствуют действительности. При этом он подчеркнул, что в медучреждении не соблюдаются некоторые моменты, прописанные в программе госгарантий.

«Если больной нуждается в экстренной помощи, то медуслуги оказываются бесплатно до стабилизации жизненных показателей. Однако некоторые граждане приходят, к примеру, с обычным кариесом, когда давление, дыхание, температура и другие показатели в норме, критической ситуации нет. Поэтому у нас бесконечные очереди», — прокомментировал ситуацию и. о. главврача.

Эти пациенты могли бы днем обратиться в свою поликлинику по месту приписки. В ЦСМ 13 медуслуг оказывают бесплатно. Токтобай Маанаев

Он заметил, что прейскурант цен, согласно которому взимают оплату с пациентов, согласован с антимонопольным органом. «К примеру, первичная хирургическая обработка ран, если нет ничего критического, стоит 153 сома, удаление инородного тела из глаза — 81 сом. Я всего лишь исполняю программу госгарантий. Днем касса работает в нескольких местах, на ночь оставляют корешки», — добавил и. о. главврача, пообещав цифровизацию медучреждения к середине ноября 2020 года.

«В каждом кабинете установим компьютер, появятся электронные амбулаторные карты и электронная запись к врачу. Уточним число больных, все деньги будут поступать в бюджет, научим строго соблюдать программу госгарантий», — резюмировал он.