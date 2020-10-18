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Общество

Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев

17 октября 2020 года на 90-м году жизни ушел из жизни член союза писателей Кыргызстана, известный писатель, поэт, военный медик Качкыналы Сыдыгалиев.

Качкыналы Сыдыгалиев родился в 1931 году в селе Карой Чуйского района. В 1957 году окончил лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института. После получения диплома был распределен главным врачом в Бекабадскую участковую больницу Сузакского района. В 1960 году проработал заведующим отделения терапии Чуйской районной больницы, заместителем главного врача, а с 1966 года возглавлял Ивановскую больницу Чуйского района. В 1969 году был призван на действительную военную службу в органы государственной безопасности Киргизской ССР, стоял у истоков образования военно-медицинской службы КГБ Киргизской ССР, которую возглавлял на протяжении 18 лет.

Его первый сборник «Жүрөктөгү так» вышел в свет в 1981 году.

С 1985 года являлся членом Союза писателей СССР, 1991-го — членом Союза писателей КР. Являлся соавтором Кыргызской советской энциклопедии (1976 г). Автор 36 художественных произведений и научных трудов, отдельные из которых переведены на иностранные языки. Произведение «Рубаи» вошли в программу очного обучения студентов КНУ имени Жусупа Баласагына. Шесть произведений хранятся в Национальной библиотеке в качестве работ, представляющих литературную ценность

Качкыналы Сыдыгалиев — ветеран Вооруженных сил КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169762/
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